شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنيفيذى للنادو تحضر الاجتماع الأول لفريق الخبراء الاستشارى لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد فريق خبراء النادو الاستشاري، التابع للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" اجتماعه الأول في مدينة لوزان السويسرية.

وحضرت الاجتماع الدكتورة هانم أمير المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" ، بصفتها أحد الأعضاء العشرة المنتخبين على مستوى العالم في لجنة خبراء المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات حول العالم.

وفي الجلسة، انتُخب كيم كوم بيونغ رئيساً ومايكل سيبيك نائبا للرئيس، وقد ناقشت المجموعة قضايا مختلفة فى مجال مكافحة المنشطات على مستوى العالم، وبدأت في وضع خطة وتحديد الأولويات لعام 2023 تمهيداً لحضور اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى نوفمبر المقبل بكندا.

ومن المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعها الثانى قبيل اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لوضع اللمسات الأخيرة والتوصيات التى ستطرحها المجموعة فى اجتماع مجلس الإدارة.