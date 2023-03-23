شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر فيتوريا قبل مباراة منتخب مصر ومالاوى ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، مباراة غاية فى الأهمية غدا الجمعة أمام مالاوى فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فى كوت ديفوار 2024.

س: ما هو موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى؟

ج : موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى فى تمام التاسعة مساء غد الجمعة باستاد الدفاع الجوي.

س : ما موقف منتخب مصر فى المجموعة؟

ج: مجموعة مصر تضم كلا من غينيا واثيوبيا ومالاوى ويمتلك كل منتخب منهم 3 نقاط، ولكن منتخب مصر يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف.

س: هل استقر فيتوريا على التشكيل؟

ج: هناك استقرار على بعض اللاعبين فى التشكيل مثل محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد هانى وطارق حامد ومحمود حمادة ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

س: هل يشهد تشكيل منتخب مصر أمام مالاوى أى مفاجآت؟

ج: هناك تفكير من جانب فيتوريا للدفع بمحمود كهربا فى مركز الجناح الأيسر على حساب عمر مرموش، كما يفاضل فيتوريا بين إمام عاشور وحمدى فتحى فى مركز الوسط بجوار طارق حامد.

س: هل هناك نية للدفع بأحمد الشناوى فى حراسة المرمى فى مباراة العودة؟

ج: حتى الآن لا توجد نية لدى فيتوريا للتغيير فى مركز حراسة المرمى ومازال محمد الشناوى هو أول اختيارات الجهاز الفني.