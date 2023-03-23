شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع مع طبيب الأهلى لمعرفة موقف المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اجتماعا مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر غدا الجمعة، من أجل الاطلاع على آخر تطورات اللاعبين المصابين وموقفهم من اللحاق بمباراة فريقهم القادمة ضد الهلال السوداني يوم 1 أبريل على استاد القاهرة في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويوجد أكثر من لاعب اشتكى من الإصابة في الأهلي مثل محمود متولي الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية وياسر إبراهيم الذي اشتكى من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

ويبدأ الأهلي تدريباته الجماعية غدا الجمعة استعدادا لمباراته ضد الهلال السوداني بعد اعتذاره عن خوض مباراته ضد المصري في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.

يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم الخميس ، بعد الإجازة التى حصل عليها مؤخراً وسافر خلالها إلى بلاده حيث سافر مساء السبت الماضي عقب العودة نفس اليوم من الكاميرون ، ويقود المدير الفني مران الأهلي غداً ، الجمعة، في بداية الاستعداد لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء الأول من أبريل المقبل في ختام منافسات دور المجموعات.

ويسعى الأهلي للفوز في مباراة الهلال من أجل حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية بعد الفوز الأخير للأحمر على القطن برباعية نظيفة في الكاميرون وهو الفوز الذي حافظ على حظوظ الأهلي في التأهل لاسيما بعد تعادل صن داونز الجنوب أفريقي مع الهلال بهدف لمثله بملعب الأخير .