شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام البنك الأهلى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب 9 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الدور السادس عشر من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويفتقد الزمالك محمد صبحي وأحمد فتوح وأحمد سيد زيزو، بسبب انضمام الثلاثي إلى قائمة منتخب مصر الأول استعداداً لمباراة مالاوي في الجولة الثالثة دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس الأمم الافريقية 2024، والتي من المقرر أن تقام في كوت ديفوار.

كما يغيب الرباعي حسام عبدالمجيد ومحمد طارق ومحمد أحمد بيسو وحاتم سكر، بسبب انضمامهم إلى قائمة المنتخب الأولمبي الذى يواجه منتخب زاميبا في الوقت الحالي، وذلك من أجل التأهل لبطولة كأس الأمم الافريقية والتي تقام في المغرب في العام الجاري، إضافة إلى غياب سيف الجزيرى بسبب انضمامه إلى قائمة منتخب تونس، وغياب حمزة المثلوثي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة شباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

في سياق مختلف ينوى الزمالك ، تصعيد عدداً من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف ، أولهم ، الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط ، والبداية من مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل في دور الـ16.

ويستهدف الجهاز الفني للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة في تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التي لا تشارك كثيرا في اللقاءات، فضلاً عن رغبته في الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التي كان من الصعب أن تأتي بسهولة في الدوري المصرى ودوري أبطال أفريقيا.