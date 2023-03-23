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الامارات | أطول هدف في تاريخ كرة القدم.. من مسافة 100 متر ! (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أطول هدف في تاريخ كرة القدم.. من مسافة 100 متر ! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل حارس المرمى الأرجنتيني لياندرو ريكينا هدفاً يستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوصفه الأطول في تاريخ كرة القدم بعدما قطعت الكرة من لحظة التسديد وحتى دخولها شباك الخصم مسافة 101 متراً في مشهد لا يصدق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف التاريخي خلال مباراة كوبريسال وكولو كولو في الدوري التشيلي وانتهت بفوز الأول 3-1 لمع فيها تسديدة ريكينا التي أسهمت في الانتصار الكبير.

 

وبحسب موسوعة غينيس فإن الرقم القياسي المسجل حاليا هو 96.01 متراً والذي حققه حارس مرمى فريق نيوبورت كاونتي، توم كينج، في 19 يناير عام 2021 خلال مباراة فريقه مع  تشيلتنهام تاون في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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