شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستبعدين من قائمة المنتخب الأولمبى قبل السفر إلى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد روجيريو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، كلا من يوسف نادر واياد العسقلانى وعبد الرحمن جودة ومصطفى أشرف من قائمة اللاعبين المسافرين إلى زامبيا لخوض مباراة الإياب يوم الأحد المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة فى المغرب.

ونجح المنتخب الأولمبى فى تحقيق فوز ثمين أمام نظيره الزامبى، بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى فى الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى مرانه الأول اليوم الخميس بعد مواجهة زامبيا فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقرر روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اصطحاب 25 لاعبا فى رحلة المنتخب إلى زامبيا لخوض مباراة العودة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما وتقام المباراة يوم 26 مارس الجارى.