شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة يعانى من عجز مالى بقيمة 100 مليون جنيه لأول مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن وجود عجز مالى فى النادى بقيمة 100 مليون جنيه فى هذا العام لأول مرة فى تاريخ النادى، وهو الفارق بين موارده والمطلوب منه.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على الفيس بوك: "نادى سموحة يعانى عجز مالى شديد قدره 100 مليون جنيه، العجز بين موارده والمطلوب منه، وذلك لأول مرة فى تاريخه".



فرج عامر

ويبدأ فريق سموحة بقيادة أحمد سامى غدا الجمعة، الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها يوم 30 مارس الجارى.

ومنح أحمد سامى اللاعبين راحة من التدريبات 48 ساعة عقب الخسارة من سيراميكا بركلات الترجيح والخروج من كأس رابطة الأندية المحترفة، ويعود الفريق اليوم للتدريب استعدادا للإسماعيلى.

ويقوم أحمد سامى بمشاهدة مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة في كأس رابطة الأندية التي انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مواجهة الدورى.

ويستعيد أحمد سامى العديد من اللاعبين الذين غابوا عن مواجهة سيراميكا والتي يأتي أبرزهم النيجيري صديق أوجولا العائد من الإصابة، وكذلك البنينى دوك ودودو الذى يشارك مع منتخب بلاده، بالإضافة إلى محمد نادى بعد التعافى من الإصابة بمزق السمانة.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.