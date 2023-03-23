الامارات | عبدالعزيز النعيمي: الدورة الرياضية لحكومة عجمان تخدم سكانها المواطنين والمقيمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق الجمعة منافسات النسخة الثالثة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من الثاني وحتى 19 رمضان.

وتشهد الدورة للمرة الاولى إقامة 11 فعالية رياضية متنوعة، ضمن خطة تطوير الفعاليات وخلق المزيد من الزخم للدورة، إذ تشمل بطولة كرة القدم للرجال بمشاركة 12 فريقاً، وبطولة كرة قدم الصالات بمشاركة 8 فرق، وبطولة الكرة الشاطئية بمشاركة 16 فريقاً كحد أقصى، وبطولة البادل تنس عبر فئتين،الأولى للدوائر والمؤسسات الحكومية،والفئة الثانية خاصة بالأفراد والشركات، وذلك بمشاركة 16 فريق كحد أقصى، كما تضم سباقاً للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، وسباق الجري للرجال، وبطولة الرماية، إلى جانب برنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للنساء، والمجلس الرمضاني للسيدات.

من جهته، ثمّن الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الجهود المبذولة من اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 من أجل اخراج هذا الحدث بالصورة التي تُعزز من أهداف وأهمية هذا الحدث التي يأتي في شهر رمضان الفضيل.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي في تصريحات صحافية: "إن تنظيم الدورة الرمضانية في نسختها الثالثة هذا العام هو امتداد للنجاحات التي حققتها في النسختين الماضيتين"، مؤكداً ثقته التامة في أعضاء اللجنة المنظمة وجميع الأعضاء في مختلف اللجان الذين يعملون بحرص واجتهاد من أجل ترجمة رؤى القيادة وتطبيق استراتيجياتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم إمارة عجمان وسكانها من المواطنين والمقيمين.

وأشاد بزيادة عدد البطولات والفعاليات في النسخة الجديدة والتي تتميز بألعابها الجماعية والفردية وفعالياتها المتنوعة حيث وصلت إلى 11 فعالية وبطولة تغطي كافة شرائح المجتمع، خصوصاً فئة الشباب والسيدات في أجواء تنافسية جميلة، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز المكانة المرموقة التي وصلت لها الدورة الرياضية في فترة زمنية وجيزة.

وقام الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي مساء الأربعاء بتفقد مواقع البطولات في مركز كواترو الرياضي ومركز عجمان الإبداعي للوقوف على أخر الاستعدادات قبيل انطلاق النسخة الثالثة للدورة الرياضية لحكومة عجمان، والاطلاع على مدى جاهزية المنشآت التي ستحتضن منافسات كرة القدم، والألعاب والفعاليات الأخرى.

وكانت اللجنة العليا المنظمة للدورة قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً بحضور مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، رئيس اللجنة المنظمة العليا، راشد جبران السويدي، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، أحمد الرئيسي ومدير البطولة عبد العزيز عبد الله، وبمشاركة جميع رؤساء اللجان التنظيمية.