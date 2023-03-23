الامارات | "فيروس" يصيب 5 لاعبين هولنديين عشية مواجهة فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الخميس أن خمسة لاعبين تركوا الحصة التدريبية عشية المباراة الاولى للمنتخب في تصفيات كأس أوروبا 2024 ضد مضيفته فرنسا في باريس بسبب إصابتهم بفيروس. وسيضطر المنتخب "البرتقالي" الذي تعرض لصفعة هذا الاسبوع بانسحاب لاعب وسط برشلونة الإسباني فرنكي دي يونغ ومهاجم أياكس أمستردام ستيفن بيرخفين بسبب الإصابة، إلى الاستغناء عن خدمات مهاجم ليفربول الإنكليزي كودي خاكبو ومدافعي بايرن ميونيخ الألماني ماتيس دي ليخت ونيوكاسل الإنكليزي سفين بوتمان وحارس مرمى أندرلخت البلجيكي بارت فيربروغن.

كما سيغيب لاعب أيندهوفن جوي فيرمان القادم لتعويض غياب دي يونغ الذي يعاني من آلام في الفخذ. وقال الاتحاد الهولندي للعبة في بيان إن اللاعبين الخمسة "غادروا المعسكر التدريبي للمنتخب الهولندي صباح اليوم وهم يعانون من عدوى فيروسية". واوضح البيان أن المدرب رونالد كومان، خليفة لويس فان خال، "وجّه الدعوة الى ثلاثة لاعبين لتعويض الغيابات ويتعلق الامر براين خرافنبرخ (بايرن ميونيخ)، كييل شيربن (فيتيس) وستيفان دي فري (إنتر الايطالي)".

وتابع أن تشكيلة هولندا ستضم 23 لاعبا بدلا من 25 لاعبا، مشيرا إلى أنه "بعد المباراة ضد فرنسا، ستتم مراجعة تشكيلة المنتخب" المدعو الى مواجهة جبل طارق الاثنين المقبل في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا اليونان وإيرلندا.