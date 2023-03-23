«هتافاته مع الجماهير في مباراة القمة» .. إتحاد الكرة ينفي أنباء عقوبة كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن صدور عقوبة ضد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، بسبب هتافاته مع الجماهير في مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: «لم يتم اخطارنا من لجنة الانضباط بوجود أي عقوبات ضد محمود كهربا».

وأضاف: «وحال صدور عقوبة ضد اللاعب ستكون من خلال اللجنة مع المدير التنفيذي للاتحاد، وليس من حق مجلس إدارة الاتحاد الاطلاع على أي قرارات انضباطية بشأن العقوبات الصادرة».

وتطرق عضو مجلس إدارة الاتحاد للحديث عن بطولة كأس الرابطة، قائلا: «الهدف من المشاركة في البطولة بالفريق الأول، هو استفادة اللاعبين غير الدوليين والاستعانة باللاعبين الشباب والناشئين، كما فعل الأهلي والزمالك بالموسم الماضي».

وأتم: «لائحة بطولة كأس الرابطة لم تتغير من الموسم الماضي، والشركة الراعية للنادي الأهلي هي نفسها الشركة التي ترعى البطولة، وكان من الممكن أن تتفق الأندية مع الشركة على الجوانب المالية».