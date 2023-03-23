شكرا لقرائتكم خبر عن أصل الحكاية فى الرياضة (1).. طوبة زيمبابوى تقتل حلم 60 مليون مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية فى الرياضة" هى سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة فى كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء، فى 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصص لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول في هذه الحلقات، أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة الأولى (طوبة زيمبابوى تقتل حلم 60 مليون مصرى)

يمكن أن تضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، لكن من يصدق أنه يمكن أن تقل 60 حلم مليون شخص بطوبة واحدة، هذا ما حدث فى مباراة مصر وزيمبابوى الشهيرة فى تصفيات كأس العالم 1994، حينما كان تعداد مصر يصل حينها لـ60 مليونا وحرمتهم هذه الطوبة من حلم المونديال.

القصة بدأت فى يوم 28 فبراير 1993 خاض المنتخب الوطنى مباراة لن تُنسى فى تاريخ الكرة المصرية بشكل عام، عندما واجه زيمبابوى فى الجولة السادسة والأخيرة بالدور الأول لتصفيات كأس العالم 1994 والتى نظمتها الولايات المتحدة.

المنتخب كان فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، متأخراً عن صاحب المركز الأول زيمبابوى بنقطتين، ويحتاج الفوز للتعادل معه فى النقاط والصعود بفارق الأهداف.

جماهير مصر احتشدت عن آخرها فى مدرجات استاد القاهرة، فضلت الإفطار بالمدرجات لضمان حجز مكان مبكرا لمتابعة مباراة المنتخب، كان مشهداً رائعاً حينما تحول استاد القاهرة إلى مائدة إفطار جماعى على شرف المنتخب.

تأخر المنتخب بهدف عن طريق إيجينت ساوو فى الدقيقة الخامسة، ولم يخرج لاعبو المنتخب من الشوط خاسرين، فأحرز أشرف قاسم هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 32، وعزز حسام حسن النتيجة بهدف التقدم فى الدقيقة 40، لينتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب بهدفين لهدف، واقتراب تكرار إنجاز الوصول لمونديال 1990 بإيطاليا، إلا أن مصر دفعت ثمن طوبة طائشة، ذكرها حكم اللقاء فى تقريره، ألقيت من المدرجات لتصيب مدرب منتخب زيمبابوى، وهى الطوبة التى كانت كفيلة باتخاذ الاتحاد الدولى لكرة القدم قرارا هو الأول من نوعه فى تاريخه، وكان الأول والأخير، بإعادة المباراة فى أرض محايدة.

أعيدت المباراة على ملعب محايد بمدينة ليون الفرنسية، الخميس 15 أبريل 1993، وانتهت بالتعادل السلبى، لتواصل زيمبابوى تصدرها للمجموعة وتصعد إلى دور المجموعات النهائية، لتلعب فى المجموعة الثالثة وجمعت 4 نقاط من 4 مباريات وحلت ثانياً خلف المنتخب الكاميرونى الذى جمع 6 نقاط من نفس عدد المباريات وتأهل إلى المونديال برفقة نيجيريا متصدر المجموعة الأولى، والمغرب متصدر المجموعة الثانية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.