شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر ترتيب محترفى اليد قبل قمة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الحادية عشر مساء غدا الجمعة ، مواجهة القمة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى الدور الثانى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد على صالة حسن مصطفى .

يتصدر الأهلى ترتيب دورى المحترفين حتى برصيد 26نقطة ، يليه الزمالك برصيد 24 نقطة ثم سبورتنج ثالثا برصيد 18 نقطة ومن بعده البنك الأهلى برصيد 16 نقطه ثم طلائع الجيش بنفس الرصيد و أخيرا سموحة بنفس الرصيد أيضا .

وانتهت قمة الدور الأول بفوز الأهلى بنتيجة 27 / 22 على نفس الصالة يوم 23 فبراير الماضى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس الجارى موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الماضى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.