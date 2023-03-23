شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد المقصود يقترب من قيادة الزمالك فى مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب أحمد عبد المقصود المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من قيادة الأبيض في المباراة المقبلة المقرر لها أمام البنك الأهلى يوم الأحد القادم ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقاد أحمد عبد المقصود مران الزمالك خلال اليومين الماضيين بعد اعتذار أسامة نبيه المدرب العام ورحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا بالتراضى، ليصبح عبد المقصود المرشح الأول لقيادة الفريق في مباراة البنك ويعاونه زميله حسين ياسر المحمدي.

ويسابق مجلس إدارة نادى الزمالك الزمن من أجل التعاقد مع مدير فنى جديد لقيادة الفريق الأبيض، في الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل البرتغالى جوسفالدوا فيريرا، وتوجيه الشكر له على خلفية تراجع نتائج الأبيض في الفترة الأخيرة والخروج من دوري أبطال أفريقيا فضلا عن صعوبة موقفه في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

وتواصل بعض أعضاء المجلس مع خالد جلال المدير الفني السابق للبنك الأهلي، للحديث معه بشأن تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، خصوصاً أن الأخير رحب بالأمر بعد الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جمال عبد الحميد عضو المجلس.

في سياق مختلف ينوى الزمالك ، تصعيد عدداً من الوجوه الشابة بالفريق خلال الفترة المقبلة للاعتماد عليهم في مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة من أجل تحقيق أكثر من هدف ، أولهم ، الوقوف على مستواهم وقدرتهم على الأداء تحت ضغوط ، والبداية من مواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل في دور الـ16.

ويرغب الزمالك في إراحة بعض اللاعبين الكبار بالفريق بعد تراجع مستواهم بشكل واضح خلال الفترة الماضية ويتشاور المدرب البرتغالى مع جهازه المعاون بشأن اللاعبين الشباب بالفريق الذي ينوي منحهم فرصة خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف الجهاز الفني للزمالك الاستفادة من بطولة كأس الرابطة في تجهيز جميع اللاعبين وتحضير العناصر التي لا تشارك كثيرا في اللقاءات، فضلاً عن رغبته في الوقوف على مستوى عدد كبير من عناصر الناشئين والشباب ومنحهم الفرصة التي كان من الصعب أن تأتي بسهولة في الدوري المصرى ودوري أبطال أفريقيا.