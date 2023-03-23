سموحة يستعيد خدمات البنينى دوكو دودو أمام الإسماعيلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، خدمات البنينى دوكو دودو لاعب وسط الفريق السكندرى أمام الإسماعيلى في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها يوم 30 مارس الجارى.

وغاب البنينى دوكو دودو عن سموحة في مباراة سيراميكا بسبب انضمامه لمنتخب بنين الأول للمشاركة في تصفيات أمم أفريقيا، بعد المستوى الكبير الذى قدمه اللاعب مع منتخب الشباب، ويعود لتدعيم صفوف سموحة أمام الإسماعيلى بعد انتهاء فترة التوقف الدولى.

ورفض البنينى دوكو دودو، لاعب وسط سموحة، الانتقال إلى الدورى الأوكرانى فى الموسم المقبل، بعدما وافقت إدارة سموحة على رحيله مقابل 700 ألف يورو فى نهاية الموسم.

وكان فرج عامر قد أكد وصول عرض خارجى للبنينى دوكو دودو بقيمة 700 ألف يورو وتم الاتفاق، ولكن جاء رفض اللاعب للانتقال إلى الدورى الأوكرانى بعد نصيحة من أمه أوقف الصفقة والاتفاق.

ونصحت أم دوكو دودو ابنها برفض العرض بعد حلم سيئ رأته أمه له، بالإضافة إلى تطلع اللاعب إلى فرصة أفضل فى الفترة المقبلة بعد تألقه مع منتخب بنين تحت 20 عاما فى بطولة أفريقيا التى أقمت فى مصر، ليتم استدعاؤه من قبل المنتخب الأول فى التوقف القادم.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.