تعرف على جدول مباريات دورى القسم الثانى بعد تعديله

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد بالكرة، إجراء تعديلات على جدول المباريات من الأسبوع الرابع والعشرين وحتى نهاية المسابقة ، وتم إخطار الأندية والفروع بالجدول المعدل.

على جانب آخر، قرر خالد عيد المدير الفني لفريق الترسانة، تقديم الاستقالة من تدريب الفريق عقب الهزيمة أمام المصرية الاتصالات فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مجموعة القاهرة والقناة في دورى القسم الثانى.

وقال خالد عيد خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه توجه بالشكر إلى مجلس إدارة نادى الترسانة واللاعبين متمنيا لهم التوفيق فى المباريات القادمة .

وجاءت نتائج مباريات الثلاثاء فى مجموعة القاهرة كالتالى..

القناة 1 / 1 كهرباء الإسماعيلية

الترسانة 1 /2 المصرية للاتصالات

الإعلاميين 0 / 2 منتخب السويس

النصر 0/ 0 وادى دجلة

زد 0/ 0 مستقبل سبورت

بورتو السويس 0/ 0 العبور

الإنتاج الحربى 0 / 2 إيسترن كومبانى

السكة الحديد 0/ 1 بتروجت