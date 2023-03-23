شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح طبية للرياضيين فى شهر رمضان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل رياضى طقوسه وعاداته اليومية الخاصة فى شهر رمضان الكريم، سواء على صعيد التغذية أو البدن ، ولا أحد يختلف على أن طقوس شهر رمضان الدينية والجسمانية والصحية والبدنية تحتلف بشكل كبير عما هو متعارف عليه فى الحياة اليومية.

حياة لاعب الكرة تختلف أيضا فى الصيام، خاصة أنه يؤدى تدريبات بجانب الحفاظ على عبادة الصوم.

وحرص ”الخليج 365” على تقديم أبرز النصائح والتحذيرات التى يجب على الرياضيين إتباعها ، وفقًا لطبيب المنتخب السابق طارق سليمان فى التقرير التالى:

-عدم الإفراط فى تناول الدهون المشبعة فى وجبة الإفطار

- الابتعاد عن تناول المواد السكرية بكثرة لعدم التعرض لزيادة الوزن.

- تجنب التدريب قبل الإفطار لعدم توازن الجسم.

- عدم الإكثار من تناول البروتينات الدسمة مثل اللحم الضانى والبط.

- عدم السهر، مع الحفاظ على صلاة التراويح والخلود إلى النوم بعدها قبل الاستيقاظ لتناول سحور خفيف.

- الابتعاد عن المواد المالحة والتى يتسبب زيادتها فى ترسبها على المفاصل والعضلات.

- عدم نسيان تناول المياه بكثرة لتعويض عدد ساعات الصوم، والإكثار من السوائل الرياضية ولكن دون سكر.

- عدم التدريب عقب الإفطار مباشرة والانتظار لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف.