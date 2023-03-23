شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي المسافرة إلى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، قائمة اللاعبين المسافرين الي زامبيا لخوض مباراة الإياب يوم الأحد المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب.

ونجح المنتخب الأولمبى فى تحقيق فوز ثمين أمام نظيره الزامبى، بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى فى الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.