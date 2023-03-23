شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلى بعد موافقة استاد القاهرة على استضافة مباراة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الارتياح على مسئولى النادى الأهلى بعد موافقة هيئة استاد القاهرة على استضافة مباراة الفريق الأحمر ضد الهلال السودانى أول أبريل المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان مسئولو الأهلي يتخوفون من رفض هيئة الاستاد استضافة مباراة الهلال بسبب وجود أعمال صيانة في أرضية الملعب، وهو ما تسبب في نقل مباراة منتخب مصر ضد مالاوي إلى استاد الدفاع الجوي، بسبب انشغال أرضية الملعب بأعمال الصيانة الدورية.

وأعلن النادى الأهلى حصوله على موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال السوداني، ووجه النادى الأحمر الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

وخاض الأهلى مبارياته فى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم على ملعب السلام بحضور جماهيرى يتراوح بين 10 إلى 15 ألف متفرج.