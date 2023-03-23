شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال منافسات دور الـ16 فى بطولة أوبتاسيا للاسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الخميس، منافسات دور الـ16 ببطولة أوبتاسيا للاسكواش، التى تستضيفها لندن، وتستمر حتى 26 مارس الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وشهدت منافسات البطولة مشاركة 6 لاعبين مصريين وهم: كريم عبد الجواد، يوسف سليمان، يوسف إبراهيم، علي فرج، مازن هشام، مروان الشوربجي.

وجاءت مباريات المصريين كالتالى..

- يوسف سليمان والسويدي نيكولاس مولر

- يوسف إبراهيم ومازن هشام

- علي فرج والفرنسي جريجور مارش

وكان كريم عبد الجواد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على البيروفي دييجو إلياس في منافسات اليوم الأول.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال، كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى.. مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، علي فرج في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.