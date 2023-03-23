شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف المنتخب الأوليمبى أمام زامبيا فى تصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الأولمبى فى تحقيق فوز ثمين أمام نظيره الزامبى، بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب الدفاع الجوى، فى ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى فى الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى مرانه الأول اليوم الخميس بعد مواجهة زامبيا فى إياب المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقرر روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اصطحاب 25 لاعبا فى رحلة المنتخب إلى زامبيا لخوض مباراة العودة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما وتقام المباراة يوم 26 مارس الجارى.

وأعلن ميكالى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا، وتضم فى حراسة المرمى: على الجابرى، حمزة علاء، يوسف نادر، محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: محمد أشرف، حسام عبد المجيد، محمد طارق، حاتم محمد "سكر"، محمد مغربى، عبد الرحمن جودة، محمد حمدى، أحمد عيد، عمر فايد، إياد العسقلاني.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا"، رأفت خليل، محمد حسام "بيسو"، مصطفى سعد "ميسي"، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، عربى بدر، محمد شحاتة، محمود جهاد، عبد الرحمن عاطف، عبد الغنى محمد، على زعزع، مصطفى أشرف، والهجوم.. أسامة فيصل، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، إبراهيم عادل.