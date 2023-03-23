تعرف على نجمك.. "شحتة" تربع على عرش ملك النص فى الاتحاد السكندرى

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القاهرة - سامية سيد - "تعرف على نجمك".. سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم لرصد المعلومات والتاريخ عن أبرز نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية.

نجم اليوم فى سلسلة تعرف على نجمك هو شحتة الإسكندرانى صاحب التاريخ الطويل فى كرة القدم.

شحاتة عبد الرحيم أو شحتة الإسكندرانى كما تلقبه جماهير الاتحاد السكندرى أحد المواهب الكروية التى ذاع صيتها مع الاتحاد السكندرى، ولد شحتة الإسكندرانى فى 24/7/1944 بالحضرة فى الإسكندرية، وتعلق بكرة القدم ونادى الاتحاد السكندرى منذ الصغر، وبدأ لعب الكرة الشراب فى حى كليوباترا وبعد ذلك مع فرق المدارس بمراحلها.

فى عام 1960 انضم لأشبال نادى الاتحاد تحت 16 سنة واختاره الراحل سيد حودة بعد عام من التدريب مع الفريق الأول، ولعب شحتة الإسكندرانى أول مباراة له مع الفريق الأول فى 1962 وكانت أمام نادى السويس بملعبه وانتهت بتعادل الفريقين 1/1 وسجل شحتة هدف التعادل لفريقه ثم توالت بعد ذلك مشاركات شحتة مع الفريق الأول.

انضم شحتة الإسكندرانى لصفوف منتخب مصر عام 1964 وشارك فى اول مباراة له مع المنتخب وكانت ضد بلغاريا ثم ضد ألمانيا واستمر مع المنتخب حتى عام 1974 ولعب ضمن منتخب مصر فى تصفيات الاوليمبية و تصفيات كاس العالم 1970.

لعب شحتة بطولة كأس مصر عام 1973 حين فاز الاتحاد على الاهلى فى 2/1 و قد سجل الخطيب هدف الاهلى ثم سجل شحته هدف التعادل فى مرمى اكرامى من تسديدة قوية من 30 ياردة و سجل الجارم هدف الفوز.

وفى بطولة كأس مصر أيضاً عام 1976 وأمام الأهلى، استطاع شحته أن يقود الاتحاد لفوز جديد بهدف نظيف سجله طلعت يوسف والذى تسبب فيه شحته بعد ان سدد ضربة حرة مباشرة فارتدت من العارضة ليسجل منها طلعت هدف الفوز و البطولة.

ومع منتخب مصر، حصد شحتة المركز الأول فى بطولة كأس فلسطين عام 1970، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1970 بالسودان، والمركز الثالث فى بطولة كأس الامم الافريقية عام 1972 بنيجيريا، المركز الثالث فى بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1974 بالقاهرة، المركز الثالث فى بطولة البحر الابيض المتوسط عام 1974 بازمير.

نظراً لمهاراته الفردية وتسديداته القوية بعيدة المدى فقد كانت أكبر الأندية المصرية تستعين بشحتة الإسكندرانى فى صفوفها كضيف شرف سواء فى مبارياتها الودية الدولية أو رحلاتها الخارجية، وكان شحتة بالفعل خير سفير لكرة القدم السكندرية، حيث شارك مع النادى الإسماعيلى فى رحلته إلى دول الخليج العربى، ومع النادى الأوليمبى فى رحلته إلى ليبيا، ومع منتخب الشرطة فى دورة الشرطة الدولية ببغداد، وفى عام 1969 شارك مع نادى الاسماعيلى مرة أخرى فى رحلته إلى ألمانيا و تعادل يومها 1/1 مع نادى بريمن بطل دورى ألمانيا.

فى عام 1972 تم اختياره ضمن صفوف منتخب أفريقيا فى بطولة كأس العالم المصغرة بالبرازيل و التى كانت تضم منتخبات (الأرجنتين – فرنسا – كولومبيا – منتخب أمريكا الوسطى) وتكرر الأمر فى عام 1973.