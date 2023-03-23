شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى محمد بركات شيكو مدرب الناشئين بعد وفاته فى حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادى المصرى وفاة مدرب قطاع الناشئين بالنادى البورسعيدى محمد بركات، مساء الأربعاء، إثر حادث أليم.

وأصدر المصرى بيانا جاء كالتالى..

مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على، ينعى بخالص الحزن والأسى ناشئ النادى المصرى الأسبق والمدرب الحالى بقطاع الناشئين، محمد بركات "شيكو" الذى وافته المنية مساء الأربعاء إثر حادث أليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة الإسماعيلى فى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المصرية، وتأهل المصرى إلى هذا الدور بعد انسحاب الأهلى من دور الـ 16.

من ناحية أخرى يعمل الجهاز الفنى للنادى المصرى، بقيادة حسام حسن، على إعادة تقييم محترفى الفريق البورسعيدى خلال الفترة الحالية، لتحديد اللاعبين الذين يمكن الاستغناء عنهم بنهاية الموسم من أجل ضم لاعبين جدد لدعم الفريق فى المراكز التى تحتاج إلى تدعيم.

ويضم المصرى قائمة محترفين تشمل كلا من: التونسى إلياس الجلاصى، الجزائريين عماد الدين بو بكر وعبد الرحيم دغموم، فرانك إيتوجا، أنتونى أكبوتو، وإيزى إيميكا.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع فى جدول مسابقة الدورى برصيد 28 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدى 20 مباراة، فاز فى 6 مباريات وخسر 5 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 19 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا آخر.