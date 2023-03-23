شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر وصول مستحقاته من التعاون السعودى فى صفقة مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر نادى الزمالك وصول مستحقاته من التعاون بعد تلقيه خطاباً رسمياً من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يقضى بإلزام النادي السعودي، بدفع المتبقي من قيمة انتقال مصطفى فتحي لاعب بيراميدز الحالي، لصالح النادى الأبيض.

وتنتعش خزينة النادى الأبيض خلال الأيام المقبلة بعد إلزام نادي التعاون السعودي بدفع مبلغ 400 ألف دولار، بالإضافة لفوائد تصل إلى 10% من المبلغ سنويا، وغرامة إضافية على التعاون قيمتها 40 ألف فرنك سويسري.

في سياق مختلف اقترب نادى الزمالك من الإعلان رسميًا عن رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا عن القيادة الفنية لفريقه، بعدما توصل الطرفان لاتفاق على رحيل الخواجة البرتغالى بالتراضى.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن رحيل فيريرا بعدما وافق الخواجة على التنازل عن قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى تعاقده مع الزمالك، كما تنازل عن بعض الأمور المادية الأخرى فى العقد، كما أن إدارة القلعة البيضاء ترغب فى تكريم المدرب قبل رحيله.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الأندية المحترفة.