كولر يعود من سويسرا اليوم لقيادة الأهلى قبل موقعة الهلال

القاهرة - سامية سيد - يعود مارسيل كولر المدير الفني للأهلي إلى القاهرة اليوم الخميس ، بعد الإجازة التى حصل عليها مؤخراً وسافر خلالها إلى بلاده حيث سافر مساء السبت الماضي عقب العودة نفس اليوم من الكاميرون ، ويقود المدير الفني مران الأهلي غداً ، الجمعة، في بداية الاستعداد لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء الأول من أبريل المقبل في ختام منافسات دور المجموعات وهي المباراة التى يسعى الأهلي للفوز فيها من أجل حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة القارية بعد الفوز الأخير للأحمر على القطن برباعية نظيفة في الكاميرون وهو الفوز الذي حافظ على حظوظ الأهلي في التأهل لاسيما بعد تعادل صن داونز الجنوب أفريقي مع الهلال بهدف لمثله بملعب الأخير .

ويستعيد فريق الأهلي جهود كل لاعبيه المصابين قبل مباراته الحاسمة ضد الهلال السوداني والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مع عودة كل اللاعبين المصابين واستعادة اللاعبين الغير جاهزين فنيا.

واستعاد فريق الأهلي جهود عدد من اللاعبين قبل مباراة القطن الكاميروني الأخيرة مثل محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومن قبلهم عمرو السولية وأحمد عبد القادر، ويعود للفريق الأحمر أيضا برونو سافيو ولكن يبقى محمود متولي الذي لم يتحدد موقفه بشكل نهائي قبل موقعة الهلال السوداني المصيرية في مشواره بالبطولة الإفريقية.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز واستعادة كل اللاعبين قبل موقعة الهلال السوداني باعتبارها مباراة حاسمة وبمثابة عنق الزجاجة في مشوار الفريق الأحمر القاري، لان الفوز فيها يعني الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن التعادل أو الخسارة يعني أن الأهلي سيودع البطولة الإفريقية.