شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لفيتوريا اليوم قبل مواجهة مالاوي والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غدا لمدة 15 دقيقة بداية من الساعة العاشرة مساء، بينما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مالاوي في الثامنة والنصف مساء الغد بحضور المدير الفني للفريق الضيف، باستاد الدفاع الجوي.
ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة مالاوي يوم الجمعة، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
وفاز منتخب مصر على غينيا في الجولة الأولى من التصفيات بهدف دون مقابل، ثم خسر أمام إثيوبيا بهدفين دون رد ليتواجد في المركز الأخير بفارق الأهداف. على الجانب الآخر، فاز منتخب مالاوي على إثيوبيا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم خسر أمام غينيا بهدف دون رد.