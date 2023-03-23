شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لفيتوريا اليوم قبل مواجهة مالاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيًا في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوي، للحديث عن مباراة مالاوي المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غدا لمدة 15 دقيقة بداية من الساعة العاشرة مساء، بينما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مالاوي في الثامنة والنصف مساء الغد بحضور المدير الفني للفريق الضيف، باستاد الدفاع الجوي.

ويواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة مالاوي يوم الجمعة، في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.