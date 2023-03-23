شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ تنفيذ طلبات كولر قبل انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة النادي الأهلي التحضير والتجهيز لتنفيذ مطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، بعد الجلسة التى جمعت المدرب برئيس النادي السبت الماضي وتم خلالها مناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة ويأتي في مقدمتها الطلبات التى يحتاجها الفريق والصفقات التى يرغب المدرب السويسري في إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ويرغب المدير الفني للأهلي في تدعيم الفريق في عدة مراكز بشكل يجعل المارد الأحمر فريق مُتكامل خلال الموسم المقبل ، خاصة وأن هناك بعض المراكز أثبتت الفترة الماضية إنها تحتاج تدعيماً على وجه السرعة في مقدمتها ، الهجوم والجناح والظهير الأيسر، كما يحتاج محمد الشناوي حارس الفريق لبديل قوي يُنافسه في هذا المركز.

ويستعيد فريق الأهلي جهود كل لاعبيه المصابين قبل مباراته الحاسمة ضد الهلال السوداني والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مع عودة كل اللاعبين المصابين واستعادة اللاعبين الغير جاهزين فنيا.

واستعاد فريق الأهلي جهود عدد من اللاعبين قبل مباراة القطن الكاميروني الأخيرة مثل محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومن قبلهم عمرو السولية وأحمد عبد القادر، ويعود للفريق الأحمر أيضا برونو سافيو ولكن يبقى محمود متولي الذي لم يتحدد موقفه بشكل نهائي قبل موقعة الهلال السوداني المصيرية في مشواره بالبطولة الإفريقية.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز واستعادة كل اللاعبين قبل موقعة الهلال السوداني باعتبارها مباراة حاسمة وبمثابة عنق الزجاجة في مشوار الفريق الأحمر القاري، لان الفوز فيها يعني الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن التعادل أو الخسارة يعني أن الأهلي سيودع البطولة الأفريقية.