البنك الأهلى يدرس المشاركة باللاعبين الاحتياطى أمام الزمالك فى كاس الرابطة

القاهرة - سامية سيد -

يدرس الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى بقيادة بابا فاسيليو ، المشاركة باللاعبين الاحتياطي امام الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و المقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى وتقام على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء.

ومن المنتظر، أن يواجه الفريق الفائز في الدور الربع النهائي للبطولة ، الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

ويري الجهاز الفني لفريق البنك الاهلى أن هناك فارق توقيت قليل بين مباراة الزمالك في كأس الرابطة ومباراة الفريق في الدوري أمام انبي نهاية الشهر الجاري ، مما يتسبب في الدفع بالصف الثاني في مباراة الزمالك .

ويسعى لاعبو البنك الأهلى للمنافسة على لقب بطولة كأس الرابطة هذا الموسم و استغلال الحالة المعنوية عقب الفوز على بيراميدز في الجولة الماضية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز الممتاز .