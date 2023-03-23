شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 48 ساعة بمناسبة شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى، اللاعبين إجازة 48 ساعة من التدريبات بمناسبة شهر رمضان الكريم، على أن يعود اللاعبين للتدريبات السبت المقبل لبدء الاستعداد لمواجهة سموحة في بطولة الدورى.

وقرر حمزة الجمل مواصلة التدريبات من يوم السبت على فترتين، في الرابعة عصرا وبعد الفطار وذلك استعدادا لمواجهة سموحة فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

وأعرب حمزة الجمل مدرب الإسماعيلى عن سعادته، عقب تأهل فريقه إلى ربع نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة، بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح، مساء الإثنين، على استاد الإسماعيلية.

وقال حمزة الجمل: "فخور بما قدمه اللاعبون من أداء أمام المحلة، لقد نجحوا فى السيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، ولكن يجب أن ننسى تلك المباراة، ونبدأ أن نضع كامل تركيزنا على مباريات الدورى الممتاز".

وأضاف: "لدينا مباراة مهمة للغاية فى الدورى أمام سموحة بعد فترة التوقف الدولى، وشعارنا فيها لا بديل عن الفوز، فالحالة التى عليها الفريق فى الوقت الحالى من تكاتف مجلس إدارة النادى والجماهير مع اللاعبين، تمنح الفريق دفعة قوية لتقديم مستوى يليق بالدراويش".

وتابع: "التغييرات فى مباراة المحلة حققت الهدف المطلوب، لقد نجحنا فى السيطرة على وسط الملعب من خلال الدفع باللاعب ياو أنور، وأيضا من أجل استغلال المساحات".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة سموحة المقرر لها 30 مارس الجارى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 14 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.