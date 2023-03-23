شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يبدأ الاستعداد لمبارة العودة أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأولمبى، مرانه الأول اليوم الخميس بعد مواجهة زامبيا في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقرر روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، اصطحاب 25 لاعبا فى رحلة المنتخب إلى زامبيا لخوض مباراة العودة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 عاما وتقام المباراة يوم 26 مارس الجارى.

وأعلن ميكالى، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، قائمة المنتخب لمباراتى زامبيا، وتضم فى حراسة المرمى: علي الجابري ، حمزة علاء ، يوسف نادر ، محمد أحمد "سيحة".

خط الدفاع: محمد أشرف ، حسام عبد المجيد ، محمد طارق ، حاتم محمد "سكر" ، محمد مغربي ، عبد الرحمن جودة ، محمد حمدي ، أحمد عيد ، عمر فايد، إياد العسقلاني.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" ، رأفت خليل ، محمد حسام "بيسو" ، مصطفى سعد "ميسي" ، محمود صابر ، عماد ميهوب ، زياد فرج ، عربي بدر ، محمد شحاتة ، محمود جهاد ، عبد الرحمن عاطف ، عبد الغني محمد ، علي زعزع ، مصطفى أشرف، والهجوم .. أسامة فيصل ، أحمد عاطف ، عبد الرحمن عاطف "أجويرو" ، إبراهيم عادل.