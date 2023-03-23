شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الإسماعيلى وغزل المحلة على مائدة أحمد سامى قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة في كأس رابطة الأندية التي انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الدورى.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة الإسماعيلى يوم 30 مارس الجارى، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ومنح أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، لاعبى الفريق السكندرى راحة لمدة 48 ساعة من التدريب بعد الخروج من كأس رابطة الأندية المحترفة بركات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء.

ويعود فريق سموحة للتدريبات غدا الجمعة ليبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من منافسات بطولة الدورى.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.