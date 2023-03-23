شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد خالد رضا وتراورى أمام بيراميدز فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات ثنائى الفريق البترولى خالد رضا وإيريك تراورى أمام بيراميدز في المباراة المقرر لها يوم الأحد 26 مارس الجاري ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وغاب خالد رضا عن مواجهة الزمالك الماضية في الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين نظيفين بسبب وفاة والدته بينما غاب إيرايك تراورى بسبب شعوره بأعراض برد أدت إلى استبعاده من اللقاء.

في سياق مختلف أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغيير موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نادي إنبي، في دور الـ16 في بطولة كأس الرابطة.

وجاء في بيان رابطة الأندية، أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26 مارس الجاري، بدلًا من السبت الموافق 25 مارس الجاري، وذلك في تمام التاسعة والربع مساء على ستاد الدفاع الجوي.

وسيطرت نتيجة التعادل على المباريات الأولى من دور الـ16 بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم فى نسختها الثانية، وذلك بعدما أسدل الستار على 3 مواجهات منذ انطلاق المسابقة يوم الأحد الماضى.

ويحمل فريق فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية عن النسخة الأولى، حيث فاز فيوتشر فى المباراة النهائية على غزل المحلة بنتيجة 5 / 1.