شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحدد برنامج الأهلى بعد الاعتذاز عن كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة من حيث التدريبات اليومية التى ستقام مساءً طوال شهر رمضان ، ويُحدد الجهاز الفني برنامج الفريق الفترة المقبلة بعد قرار مجلس إدارة النادى بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

كما درس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.

ويرغب الأهلي في تهيئة كل الظروف أمام فريق الكرة من أجل تحقيق الفوز على الفريق السوداني خاصة بعد حصول مسئولو القلعة الحمراء علي موافقة الجهات الأمنية بحضور 50 ألف مشجع لمباراته المصيرية مع الهلال ، ووجهت إدارة النادى الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية للموافقة على حضور هذا العدد من الكبير من الجماهير للمرة الأولى منذ فترة طويلة.

ويستعيد فريق الأهلي جهود كل لاعبيه المصابين قبل مباراته الحاسمة ضد الهلال السوداني والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، مع عودة كل اللاعبين المصابين واستعادة اللاعبين الغير جاهزين فنيا.

واستعاد فريق الأهلي جهود عدد من اللاعبين قبل مباراة القطن الكاميروني الأخيرة مثل محمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومن قبلهم عمرو السولية وأحمد عبد القادر، ويعود للفريق الأحمر أيضا برونو سافيو ولكن يبقى محمود متولي الذي لم يتحدد موقفه بشكل نهائي قبل موقعة الهلال السوداني المصيرية في مشواره بالبطولة الأفريقية.

ويرغب الجهاز الفني في تجهيز واستعادة كل اللاعبين قبل موقعة الهلال السوداني باعتبارها مباراة حاسمة وبمثابة عنق الزجاجة في مشوار الفريق الأحمر القاري، لان الفوز فيها يعني الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن التعادل أو الخسارة يعني أن الأهلي سيودع البطولة الإفريقية.