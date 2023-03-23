الامارات | الجواد الياباني «بانثالاسا» جاهز لتحدي الشوط التاسع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المدرب الياباني يوشيتو ياهاجي، عن سعادته، بالطريقة التي سارت عليها تدريبات بطل كأس السعودية فبراير الماضي الجواد «بانثالاسا» على مضمار ميدان، وجاهزيته لخوض تحدي الشوط التاسع والرئيس في أمسية كأس دبي العالمي السبت المقبل.

وقال ياهاجي في تصريحات صحافية: «راضٍ عن الطريقة التي سارت بها التدريبات، بعد أن وصلت الخيول التي أشرف على تدريبها إلى دبي وهي بحالة جيدة، بما فيها (بانثالاسا)، وأعتقد أنهم جاهزون، خصوصاً أن ميزة العمل هنا تأتي بعد قرابة الشهر من كأس السعودية».

وأضاف: «كانت الخيارات متاحة أمام (بانثالاسا) إما للعودة للدفاع عن لقبه في سباق (دبي تيرف)، أو المشاركة في كأس دبي العالمي، قبل أن تتجه البوصلة إلى الشوط الرئيس، وخوض تحدي مسافة 2000 متر رملي، استمراراً لتجربته بعد فوزه فبراير الماضي بلقب كأس السعودية، والذي جرى على مسافة 1800 متر رملي».

وأوضح: «المشاركة في كأس دبي العالمي كان قراراً صعباً، لكن الأداء الذي قدمه (بانثالاسا) في كأس السعودية كان وراء ذلك، خصوصاً أنه يستحق فرصة مواصلة التسابق على المسارات الرملية، والجمع بين ثنائية الرياض ودبي في غضون شهر».

وعن زيادة المسافة بين السباقين، ومدى تأثيرها على «بانثالاسا»، أوضح ياهاجي: «بالطبع أنا قلق بشأن المسافة، لكني على ثقة بقدرات الجواد، وبقدرة الفارس يوتاكا يوشيدا على إدارة وتوزيع جهد «بانثالاسا» خلال مجريات السباق».