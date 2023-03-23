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الامارات | 40 محطة تلفزيونية عالمية تنقل مباشرة أمسية الكأس

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جوني جبور ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تولي 40 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم النقل المباشر لأمسية كأس دبي العالمي السبت المقبل. وأكد النادي في بيان صحافي أنه نجح بالتعاون مع شركة التوزيع والإنتاج (RMG)، ووكالة الحقوق الإعلامية (HBA Media) في التعاقد مع أكبر الأسماء في مجال النقل التلفزيوني للأحداث .

وقال المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل اللواء الدكتور محمد عيسى العظب: «كأس دبي العالمي يحصل من جديد على تغطية كبيرة واهتمام واسع من محطات النقل التلفزيوني الرائدة حول العالم، ونحن سعداء، خصوصاً أن شبكة ITV أكبر شبكة تلفزيونية تجارية في المملكة المتحدة ستقوم ببث مباشر لكل فعاليات الأمسية من مضمار ميدان، وذلك للمرة الأولى، ونتطلع كذلك للترحيب بكل شبكات ومحطات النقل التلفزيوني القديمة والجديدة وجمهورها العريض، ونأمل أن يستمتعوا بحدث رياضي رفيع».

بدوره قال مدير في شبكة «ITV» نيال سلوان: «سعداء لإضافة فعاليات كأس دبي العالمي إلى قائمتنا من الأحداث الرياضية العالمية لسباقات الخيل، والتي تتضمن سباقات بريدرز كب والآرك الفرنسي. وكأس دبي العالمي سيكون واحداً من أهم وأرفع السباقات العالمية هذا العام، ونتطلع لتقديمه لجمهور واسع في المملكة المتحدة».

وتضم قائمة أبرز المحطات التلفزية الناقلة للحدث: فوكس سبورتس الأميركية، وشبكة (ESPN) في أميركا اللاتينية، و(SuperSport) في إفريقيا، و(Viaplay) في أوروبا، وشبكة دبي ميديا (Dubai Media)، وقنوات BeIN في الشرق الأوسط، وسيتمكن المسافرون عبر البحار وفي الجو من متابعة بحث حي مباشر على متن خطوط جوية وبحرية مختارة عبر شبكة (Sport 24).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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