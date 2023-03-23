قبل المواجهة المصيرية أمام الأهلي.. لاعب الهلال السوداني يتلقى تهديدات بالقتل

الشارقة - اميمة ياسر -

ظروف عصيبة يمر بها أطهر الطاهر، لاعب فريق الهلال السوداني، قبل أيام من المباراة المرتقبة ضد الأهلي، في الجولة الحاسمة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الهلال ضيفا على الأهلي في الأول من أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.

ويتصارع الفريقان على بطاقة التأهل الثانية لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح فريق صن داونز الجنوب أفريقي في حجز البطاقة الأولى قبل جولتين من النهاية.

وكان بإمكان الهلال أن يضمن تأهله في مباراة الجولة الماضية أمام صن داونز، لكن لاعبه أطهر الطاهر أهدر ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعير صفحته الخاصة بموقع "فيس بوك"، كشف أطهر الطاهر أنه "تلقى تهديدات بالقتل، وتعرض لإساءات عنيفة وشتائم طالت أسرته وخاصة والدته".

وقال اللاعب السوداني: "أعتبر ما حدث من جماهير الهلال بمثابة عتاب المحب، ومن حقهم أن يغضبوا، رغم أن الأخطاء واردة في كرة القدم، خاصة في ركلات الجزاء".

وأضاف نجم فريق الهلال السوداني: "كنت أتمنى أن أبارك لكم الشهر الفضيل والهلال متأهل لدور الثمانية، ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وتابع: "كنت أنوي إسعاد الجماهير عند تقدمي لتسديد ركلة الجزاء، وبكل تأكيد أتحمل المسؤولية، وعلينا التعويض في المباراة القادمة، وهذا ما تعاهدنا عليه".

وختم أطهر اطاهر قائلاً: "أما أنا فيشهد الله قد سامحت كل من أساء لي أو جرحني بكلمة خلال الأيام الماضية، وأعدكم ببذل الممكن والمستحيل للعودة ببطاقة التأهل من القاهرة. رمضان كريم".

يشار إلى أن صن داونز يعتلي قمة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وخلفه الهلال بـ10 نقاط ثم الأهلي 7 نقاط، وبعدهم القطن الكاميروني بلا رصيد.

ويحتاج الهلال للتعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف من أجل التأهل، أما الخسارة بهدف (دون رد) ستطيح به خارج دوري الأبطال من دور المجموعات.