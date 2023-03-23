شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستغل مباريات كأس الرابطة لتجهيز المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على استغلال مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، لتجهيز اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة خلال الفترة الماضية وشاركوا في لقاءات قليلة،من أجل منحهم الفرصة، لاستعادة مستواهم وعلى رأسهم محمود علاء.

كما ينوى الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى منح فرصة للشباب في البطولة، من أجل الاندماج مع الفريق، والوقوف على مستواهم الفني خصوصاً أن هذه البطولة تعد الفرصة المناسبة للحكم عليهم.

في سياق مختلف تأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بعد الفوز على فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7 / 6، بعدما انتهى الوقت الأصلي من عمر المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس رابطة الأندية المصرية ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى دور الثمانية للبطولة.

وسجل للاتحاد السكندري كل من: محمود علاء وخالد الغندور وساليفو مورو وخالد العندور وصبري رحيل ومحمود عبد العزيز وأوستن أموتو،فيما سجل لفاركو كل من: كينجسلي سوكاري وشكري نجيب ومحمود عماد وأحمد شريف وعبد الناصر دي ماريا وجابر كامل،وأهدر للاتحاد السيد سالم وأهدر رامي صبري وأحمد عوض لفاركو.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: مهدي سليمان، مصطفى إبراهيم، محمود علاء، خالد صبحي، صبري رحيل، ناصر ماصر، خالد الغندور، محمد محمود، إبراهيم حسن، أحمد ميسي، أوستن أموتو.