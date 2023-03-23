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الامارات | 168 لاعباً يشاركون في «دولية رأس الخيمة الشاطئية للتنس»

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رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة التاسعة من صباح اليوم منافسات النسخة الخامسة لبطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس، برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة، وتستضيفها ملاعب فندق هيلتون رأس الخيمة، وتنظيم شركة إم باور للخدمات ، وإشراف لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس.

يشارك في البطولة 168 لاعباً ولاعبة بواقع 84 فريقاً من 30 دولة في العالم، أبرزها البرازيل وإيطاليا واليابان والمغرب وفرنسا، وتتصدر البرازيل عدد المشاركين بـ24 لاعباً ولاعبة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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