الامارات | الحمادي: إحراز خورفكان لقبين في «الصالات» بموسم واحد لم يأتِ مصادفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب خورفكان لكرة قدم الصالات، أنور الحمادي، إن «تحقيق الفريق لقبين في الموسم الجاري في كأس الاتحاد وكأس رئيس الدولة، بجانب حلوله ثانياً في كأس الإمارات لم يأتِ مصادفةً». مشيراً إلى أنه فخور بما تم تحقيقه، وقال إن «هذا الإنجاز مميز، ويستحق دراسة جميع جوانبه الإيجابية لتعزيزها للمستقبل.

وكان آخر لقبين لخورفكان، أول من أمس، حيث توّج بطلاً لكأس رئيس الدولة بعد فوزه على الشارقة 3-2، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «هذه النجاحات نتاج دعم مجلس إدارة النادي، وجهود كبيرة بذلها اللاعبون والجهازان الفني والإداري، والعزيمة التي يتمتع بها جميع أفراد النادي، وهي أيضاً نتيجة الاستقرار الفني، وعمل مواسم عديدة بأسلوب احترافي».

وتابع: «حققنا الفوز في نهائي الكأس على الشارقة، وهو بطل الدوري ويتمتع بإمكانات فنية عالية، وهذا التفوق يعكس النقلة النوعية للاعبي خورفكان، بعد أن أحرزوا بطولتين من أصل أربع في الموسم الجاري». وشدد على أن «الفوز بلقب كأس رئيس الدولة له قيمة كبيرة جداً، خصوصاً أن الفريق لم يحققه منذ 10 سنوات».

وختم قائلاً: «كل الشكر لجمهور خورفكان الذي واكب انتصارات الفريق، وواصل حضوره بشكل مميز لمباريات الفريق».