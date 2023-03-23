الامارات | «10 دراهم لكل 1000 خطوة».. مبادرة رياضية خيرية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ومجلس دبي الرياضي، عن إطلاق مبادرة رياضية جديدة، بالشراكة مع مجموعة بلان بي، تحمل اسم «خطوة حياة»، تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في العمل الخيري، والربط بين الرياضة والأعمال الخيرية من خلال مشاركتهم في رياضة المشي، ومعادلة خطواتهم بمبالغ مالية لمصلحة مؤسسة الجليلة.

وتهدف المبادرة، التي تم الإعلان عنها صباح أمس، إلى نشر ثقافة العمل الخيري من خلال تشجيع جميع فئات المجتمع على ممارسة رياضة المشي، ثم التبرع بخطواتهم لمصلحة أهداف خيرية، إذ سيقوم الشخص بالمشاركة من خلال تطبيق «ستيبي»، ليتم احتساب خطواته، وبعد ذلك تقوم الدائرة بالتبرع لمؤسسة الجليلة بـ10 دراهم مقابل كل 1000 خطوة يقوم بها المشارك في المبادرة.

وسيتم تنظيم فعاليتين مصاحبتين للمبادرة في مناطق مختلفة عدة، وستكون عبارة عن منصة رياضية، يقدم فيها مدرب محترف تدريبات مجانية للجمهور من الخامسة عصراً (قبل الإفطار)، وذلك في ممشى الخوانيج بالحديقة القرآنية، وشاطئ كايت بيتش، وستوجد سيارات خاصة بالعيادات المتنقلة، مقدمة من مؤسسة الجليلة، للقيام بفحوص عامة للجمهور، وذلك تحت مظلة المبادرة، إضافة إلى مسعفين في حالة الطوارئ.

وعُقد مؤتمر صحافي في مقر مجلس دبي الرياضي بهذه المناسبة، أكد خلاله أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، أن «دولة الإمارات عوّدت العالم على المبادرات الخيرية الرائدة في جميع المجالات، ويسر مجلس دبي الرياضي أن نكون جزءاً من هذه الجهود الطيبة، ويُطلق بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مبادرة خيرية كبيرة، ترتبط بالرياضة والنشاط والصحة وتجمعهما بالعمل الخيري».

وقال حارب: «المبادرة واضحة ورائعة من حيث الفكرة، وستكون كذلك رائعة من حيث التنفيذ، للإسهام في دعم الأعمال الخيرية التي تقدم لجميع فئات المجتمع من خلال مؤسسة الجليلة، والحفاظ على صحة ونشاط أفراد المجتمع».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للقطاع الخيري في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، أحمد المهيري، أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تتعهد على الدوام بدعم الأبحاث الطبية من خلال مؤسسة الجليلة الخيرية، ذراع العطاء لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وذلك انطلاقاً من دور دولة الإمارات في تقديم مبادرات تستهدف دعم المحتاجين والرعاية الطبية.

وقال: «شهر رمضان يشهد دائماً مبادرات عديدة تقدمها الدولة للعالم، ويسرنا أن نطلق هذه المبادرة الأولى من نوعها التي ننظمها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وكذلك بالشراكة مع (بلان بي) التي تتولى الجوانب اللوجستية لتنفيذ المبادرة التي تحفز أفراد المجتمع على دعم الأعمال الخيرية من خلال ممارسة رياضة المشي».