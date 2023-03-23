الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البطولة الودية «تحت 20 سنة»
المنتخب - المكسيك 21:00
السعودية - هولندا 21:00
تصفيات «يورو 2024»
إيطاليا - إنجلترا 23:45
البرتغال - ليشتنشتاين 23:45
البوسنة - أيسلندا 23:45
الدانمارك - فنلندا 23:45
تصفيات كأس إفريقيا
غانا - أنغولا 20:00
الغابون - السودان 23:00
كأس الكويت
العربي - السالمية 22:30
القادسية - الساحل 22:30
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