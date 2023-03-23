اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البطولة الودية «تحت 20 سنة»

المنتخب - المكسيك 21:00

- هولندا 21:00

تصفيات «يورو 2024»

إيطاليا - إنجلترا 23:45

البرتغال - ليشتنشتاين 23:45

البوسنة - أيسلندا 23:45

الدانمارك - فنلندا 23:45

تصفيات كأس إفريقيا

غانا - أنغولا 20:00

الغابون - السودان 23:00

كأس الكويت

العربي - السالمية 22:30

القادسية - الساحل 22:30

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا