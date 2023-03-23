شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يكشف سبب توتر لاعبى المنتخب الأولمبى أمام زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وائل رياض شيتوس، مدرب المنتخب الأولمبي، عن سعادته بالفوز على حساب زامبيا بنتيجة 2-0 في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

وأضاف شيتوس في تصريحات تليفزيونية: "المباراة لم تكن سهلة لأن المنتخب كان تحت ضغط محاولة حسم المباراة، وهو ما جعل هناك حالة من الاستعجال بعض الشىء".

وواصل شيتوس: "النتيجة مرضية بنسبة كبيرة لنا لأننا لم نستقبل أهدافاً فى مصر وهو أمر مهم، خاصة أننا سنلعب جولة الإياب في زامبيا".

وأكد مدرب المنتخب الأولمبى أن تراجع نتائج منتخب الشباب بجانب بعض التراجع في نتائج الأندية بالبطولات القارية أدى لحالة من التوتر لدى بعض اللاعبين في مباراة الذهاب أمام زامبيا.

وأشار إلى أن نتيجة الفوز ستساعد المنتخب الأولمبي في لقاء الإياب، موضحاً أن المنتخب سيؤدي تدريبات استشفائية بعد الإفطار ثم سيسافر إلى مالاوي.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي ، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".