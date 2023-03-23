شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يكشف سبب استبعاد مصطفى أشرف من مواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض، المدرب العام للمنتخب الأولمبي، أن مصطفى أشرف لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يملك موهبة جيدة وسيكون له مستقبل مع المنتخب.

وقال شيتوس في تصريحات تليفزيونية إن اللاعب جاء من ألمانيا وقدم مستويات جيدة في مباراة السودان الودية، موضحاً أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني اجتمع مع اللاعب، وأكد أنه يملك موهبة جيدة وما زال صغير السن (مواليد 2004).

وأضاف: "كنا بحاجة لمشاهدة مصطفى أشرف عن قرب خاصة أننا نتابع العديد من اللاعبين المصريين أبناء الجاليات في أوروبا".

وتابع: "السبب الرئيسي في استبعاد مصطفى أشرف من القائمة التي تخوض مباراتي زامبيا أنه لا يملك جواز سفر مصري ولديه جواز سفر ألماني وهو ما يمنعه من المشاركة في اللقاءات".

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.