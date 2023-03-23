"يويفا" يدخل طرفاً في قضية نيغريرا ويصدم برشلونة بعقوبة مرتقبة

المنامة - ياسر ابراهيم - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يدخل طرفاً في "قضية نيغريرا" بعد اتهام نادي برشلونة بدفع عمولات من أجل نيل حماية حكام المنافسات المحلية، وهذا إثر تبني العدالة الإسبانية التحقيق في الموضوع.



ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، الأربعاء، يتجه "يويفا" لحرمان برشلونة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بحال التأكد من تورطه في القضية، وإصدار الهيئات الكروية الإسبانية عقوبات في حقه.



ولا تستبعد هيئة الرئيس ألكسندر تشيفرين عقوبات أخرى تضرب برشلونة على مختلف المستويات، ومن بينها عقوبات مالية كبيرة، ما من شأنها أن تزيد من معاناة النادي اقتصادياً، وهو الذي اضطر إلى تفعيل الرافعات من أجل تدعيم صفوفه بنجوم عالميين.



ورفع الاتحاد الإسباني تقريراً مفصلاً يجمع كل التفاصيل التي تخص القضية، ووضعه على طاولة تشيفرين الذي لن يتوانى في معاقبة الفريق، خصوصاً أن نادي برشلونة كان من بين الأندية المؤسسة لبطولة "السوبر ليغ" الأوروبية.



وترفض الهيئة الأوروبية مشاركة أندية متورطة في تجاوزات مماثلة في منافساتها، ولا تتوانى في معاقبة المتورطين بغاية الحفاظ على صورة مثالية لكرة القدم في القارة العجوز، كذلك فإنها تدعو في كل مناسبة إلى ضرورة التزام لوائح الروح الرياضية.



وسيكلف حرمان برشلونة المشاركة في دوري أبطال أوروبا خسائر مادية، حيث يمنح "يويفا" مكافآت مالية للأندية المشاركة عادة، وتجني بفضل المباريات القوية مداخيل كبيرة من عملية بيع التذاكر وتسويق المنتجات.

المصدر: العربي الجديد + الصحافة الإسبانية