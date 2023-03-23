أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 / 3 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22 / 3 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها المنتخب الأولمبى يهزم زامبيا 2 - 0 وينتظر موقعة مثيرة بالإياب.

المنتخب الأولمبى يهزم زامبيا 2 - 0 وينتظر موقعة مثيرة بالإياب

حقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

ميكالى: سنفوز على زامبيا في العودة.. وزيارة صلاح لها أثر إيجابى على اللاعبين

تحدث روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بعد الفوز على زامبيا، مشددا على أنه سيلعب من أجل الانتصار في مباراة العودة، قائلا: "البداية اليوم لم تكن جيدة وكان لنا بعض الأخطاء في التمرير وجعلنا المباراة أسهل عليهم".

فيريرا يفسخ عقده مع الزمالك بالتراضى ويتنازل عن 520 ألف دولار

أنهى أمير مرتضى المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

مؤتمر صحفى لفيتوريا غدًا للحديث عن مواجهة مالاوى

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيًا في التاسعة والنصف مساء غد الخميس باستاد الدفاع الجوي، للحديث عن مباراة مالاوي المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

تأكد جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الأهلي للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية بدءا من الجمعة المقبل وهو موعد استئناف الفريق الأحمر تدريباته استعدادا لمباراته ضد الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد شكواه من الإصابة بشد في عضلة السمانة.

يعكف أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، على تجهيز تقرير عن حالة اللاعبين المصابين أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود متولى وياسر إبراهيم لتسليمه للسويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق بعد نهاية إجازته.