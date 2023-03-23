أسوان يخسر من سيراميكا 2-1 وديًا استعدادا لفاركو

القاهرة - سامية سيد - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان ثانى مبارياته الودية أمام سيراميكا بنتيجة 2-1 إستعدادا لملاقاة فاركو بالدورى الممتاز بالإسكندرية يوم 31 مارس الجارى.

وحقق حرس الحدود فوزا معنويا على فريق أسوان 2/1 خلال المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم. تقدم أسوان بهدف فى الشوط الأول قبل أن يتعادل الحرس في نفس الشوط، وعاد الحرس وسجل الهدف الثاني في الشوط الثاني.

جاء الهدف الأول في الدقيق السابعة لفيوتشر من كرة عرضية من محمد رضا من جهة اليمين قابلها كريم وليد بلمسة رائعة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى، وفي الدقيقة 77 ضاعف فيوتشر التقدم من كرة عرضية من جوزيف نجويم من جهة اليسار قابلها علي زعزع برأسية من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى، وبعدها بدقيقة واحدة قلص أسوان الفارق بعد فاصل من المراوغات الرائعة من ماليك إيفونا داخل منطقة الجزاء أنهاها بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت المرمى الخالي.

بهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز أبناء على ماهر 11 مباراة، وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 14، بينما تجمد رصيد فريق أسوان عند النقطة 25 يحتل بها المركز الثامن فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.