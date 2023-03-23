شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات من غزل المحلة لاستعادة حميد ماو قبل مواجهة الاتحاد بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو نادى غزل المحلة الاتفاق مع حميد ماو لاعب خط وسط الفريق للعودة إلى القاهرة مبكرا، عقب انتهاء مباريات منتخب تنزانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويخوض منتخب تنزانيا مباراتين يومى 24 فى القاهرة على استاد السلام، و28 فى دار السلام العاصمة التنزانية أمام أوغندا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم 30 مارس، لذلك يرغب مسئولو نادى غزل المحلة في عودة اللاعب عقب أنتهاء مباراة العودة .

ويستعد فريق غزل المحلة الآن لملاقاة نظيره الاتحاد السكندرى، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر الجارى، وتقام على استاد المحلة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 مباريات الهزيمة فى 8 مباريات.