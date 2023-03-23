شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو شعبان يقترب من حراسة مرمى المحلة أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال على عودة الحارس عمرو شعبان للتشكيل الاساسى أمام الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد الحارس عمرو شعبان من أفضل العناصر في فريق غزل المحلة حيث تمكن من الظهور بشكل قوى خلال الفترة الماضية .

وكان ودع فريق غزل المحلة بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة عقب تعرضة للهزيمة بركلات الجزاء 7 / 6 أمام الاسماعيلى في دور الـ16 من عمر البطولة و انتهاء المباراة في التوقيت الاصلى بهدف لكل منهم .

ويستعد فريق غزل المحلة الان لملاقة نظيره الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة الموافق 31 من الشهر الجارى و تقام على ستاد المحلة في تمام الساعة التاسعة و الربع مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 27 نقطة حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و التعادل في 6 مباريات الهزيمة في 8 مباريات .