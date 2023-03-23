شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يهنئ المنتخب الأولمبى ويشيد باللاعبين بعد الفوز على زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على نقل تهنئة جميع أعضاء مجلس الإدارة إلى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي واللاعبين، بعد الفوز على زامبيا بهدفين نظيفين اليوم الأربعاء، في ذهاب الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

جاء ذلك خلال لقاء جمال علام مع اللاعبين والجهاز الفني عقب المباراة، وكان بصحبته خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، وكل من حازم إمام، ومحمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي أعضاء مجلس الإدارة، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة.

وأشاد علام باللاعبين والجهاز الفني، واعتبر الفوز خطوة مهمة نحو بلوغ نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، وطالب الجميع بالحفاظ على حالة التركيز وتأكيد الحسم فى زامبيا.

وأضاف علام أن اتحاد الكرة مدعومًا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لا يدخر جهدًا من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية لكل المنتخبات، مشددًا على أنه متفائل بجيل المنتخب الأولمبي الحالي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أنهى في وقت سابق إجراءات سفر المنتخب الأولمبي المصري إلى الأراضي الزامبية على متن طائرة خاصة، لخوض مواجهة الإياب.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".