شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يكشف رسالة محمد صلاح للاعبى المنتخب الأولمبى قبل مواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الرحمن عاطف "أجويرو"، لاعب منتخب مصر للشباب، إن رسالة محمد صلاح كانت مهمة للاعبى منتخب مصر الأولمبي قبل مباراة الفريق أمام منتخب زامبيا، فى اللقاء الذي جمع المنتخبين، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2023.

وكشف أجويرو في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، عقب أن محمد صلاح تواصل مع لاعبي المنتخب الأولمبي لدعمهم قبل مباراة منتخب زامبيا، وأنه تحدث معهم وأبلغهم أنه كان مثلهم في وقت سابق، لكنه اجتهد ونجح في الوصول إلى ماهو عليه في الوقت الحالي، مؤكدا أن الدعم الذي قدمه للمنتخب أثر على اللاعبين بالإيجاب وحقق الفريق الفوز اليوم.

وأشار لاعب الفراعنة إلى أن منتخب مصر الأولمبي كان يواجه سوء توفيق في بداية الشوط الأول، لكن في النهاية نجح المنتخب في إحراز هدفين، موضحا أن إبراهيم عادل كان له دور كبير من خلال الهدف الذي سجله في شباك منتخب زامبيا.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزا ثميًنا أمام نظيره الزامبي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في ذهاب المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب.

جاء الهدف الأول من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من إبراهيم عادل من على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى في الدقيقة 73، قبل أن يأتى الهدف الثانى من كرة عرضية من عماد ميهوب من جهة اليسار قابلها عبد الرحمن عاطف برأسية من على القائم القريب سكنت أعلى يمين المرمى بالدقيقة 88.

وضم تشكيل المنتخب الأولمبي من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: أحمد عيد، محمد طارق، حسام عبد المجيد، محمد أشرف، وخط الوسط: أحمد نبيل كوكا ، محمود جهاد ، محمد شحاتة، والهجوم: مصطفى سعد ميسي ، أسامة فيصل، إبراهيم عادل".