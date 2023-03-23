مؤتمر صحفى لفيتوريا غدًا للحديث عن مواجهة مالاوى

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيًا في التاسعة والنصف مساء غد الخميس باستاد الدفاع الجوي، للحديث عن مباراة مالاوي المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غدا لمدة ١٥ دقيقة بداية من الساعة العاشرة مساء، بينما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مالاوي في الثامنة والنصف مساء الغد بحضور المدير الفني للفريق الضيف، باستاد الدفاع الجوي.

وتقام المباراتان يومى 24 و28 مارس الجارى، والمباراة الأولى فى القاهرة والثانية فى مالاوي، وتلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى.