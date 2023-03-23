شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لفيتوريا غدًا للحديث عن مواجهة مالاوى والان مع تفاصيل الخبر
وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب غدا لمدة ١٥ دقيقة بداية من الساعة العاشرة مساء، بينما يُقام المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مالاوي في الثامنة والنصف مساء الغد بحضور المدير الفني للفريق الضيف، باستاد الدفاع الجوي.
من ناحيته أكد حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، أن البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب مركز جدا فى كل التفاصيل التى تخص المباراة، ومتفائل جدا بالفوز على مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا.
وقال حازم إمام خلال لقاء مع قناة "أون تايم سبورت": "كل اللاعبين مركزين حجدا على تحقيق الفوز هنا وهناك من أجل إعادة المنتخب لمقدمة الترتيب".
وأضاف: "أتمنى تواجد الجماهير بكثافة فى المدرجات من أجل دعم المنتخب فى مباراة مالاوى فى ملعب الدفاع الجوى وبشكر المسئولين فيه على كل الدعم وتوفير كل الأمور هنا".
وتابع: "فيتوريا مركز جدا فى كل التفاصيل وبيتابع مباريات الدورى بشكل دقيق والدليل على ذلك وجود أكثر من لاعب ينضم لأول مرة زى هشام صلاح، ودائما فيتوريا متفائل ولا يتحدث فى المشاكل ودائما يبحث عن التطوير وإصلاح الأخطاء".